سعر SolTrust اليوم

السعر المباشر لمشروع SolTrust (SOLT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLT.

يحتل SolTrust حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 398,462، مع عرض متداول قدره 1000.00M SOLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLT بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-10.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.42.

معلومات سوق SolTrust (SOLT)

القيمة السوقية $ 398.46K$ 398.46K $ 398.46K الحجم (24 ساعة) $ 47.42$ 47.42 $ 47.42 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 398.46K$ 398.46K $ 398.46K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,807.411275 999,999,807.411275 999,999,807.411275

القيمة السوقية الحالية لـ SolTrust هي $ 398.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.42. العرض المتداول لـ SOLT يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999807.411275. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 398.46K.