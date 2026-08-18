سعر Solomon اليوم

السعر المباشر لمشروع Solomon (SOLO) اليوم هو $ 0.592006، مع تغير بنسبة 3.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLO الحالي إلى USD هو $ 0.592006 لكل SOLO.

يحتل Solomon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,763,212، مع عرض متداول قدره 11.42M SOLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLO بين $ 0.572657 (أدنى) و$ 0.595651 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.41، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.460368.

على المدى القصير، تحرك SOLO بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-5.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.58K.

معلومات سوق Solomon (SOLO)

القيمة السوقية $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M الحجم (24 ساعة) $ 36.58K$ 36.58K $ 36.58K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.27M$ 15.27M $ 15.27M إمداد دورة التداول 11.42M 11.42M 11.42M إجمالي العرض 25,799,967.401367 25,799,967.401367 25,799,967.401367

القيمة السوقية الحالية لـ Solomon هي $ 6.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.58K. العرض المتداول لـ SOLO يبلغ 11.42M، مع إجمالي عرض 25799967.401367. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.27M.