سعر SolChicks (CHICKS)
سعر SolChicks (CHICKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.53K. يتم تحديث سعر CHICKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolChicks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.42
- تغيير سعر SolChicks خلال اليوم هو -1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.06B
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خلال اليوم، كان سعر SolChicks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolChicks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolChicks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolChicks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.88%
|30 يوم
|$ 0
|-6.62%
|60 يوم
|$ 0
|+47.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolChicks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-1.88%
-8.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our mission is to be the leading fantasy NFT PvP and P2E gaming ecosystem on the Solana blockchain. We built our game around adorable SolChick NFT collectibles, where players use their SolChicks as their characters in a unique gaming metaverse.
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