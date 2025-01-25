سعر SolCex (SOLCEX)
سعر SolCex (SOLCEX) المباشر لليوم هو USD 0.01116801. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLCEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolCex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.60K
- تغيير سعر SolCex خلال اليوم هو -6.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SolCex مقابل USD هو $ -0.00076554746449237 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolCex مقابل USD هو $ -0.0031240899 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolCex مقابل USD هو $ -0.0030689200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolCex مقابل USD هو $ -0.005153573149518624 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00076554746449237
|-6.41%
|30 يوم
|$ -0.0031240899
|-27.97%
|60 يوم
|$ -0.0030689200
|-27.47%
|90 يوم
|$ -0.005153573149518624
|-31.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolCex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.56%
-6.41%
-19.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolCex is the first centralized cryptocurrency exchange launched on the Solana blockchain, offering users a seamless, secure, and accessible platform for trading a wide range of digital assets. With a focus on user experience, security, and education, SolCex aims to redefine the landscape of cryptocurrency trading, catering to both novice and experienced traders alike. This whitepaper explores the features, security measures, and vision of SolCex, outlining its role as the premier destination for trading Solana tokens and other cryptocurrencies.
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