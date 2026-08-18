سعر Solama اليوم

السعر المباشر لمشروع Solama (SOLAMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLAMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLAMA.

يحتل Solama حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 353,176، مع عرض متداول قدره 675.24M SOLAMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLAMA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.15101، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLAMA بمقدار +0.67% خلال الساعة الماضية و-15.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.88K.

معلومات سوق Solama (SOLAMA)

القيمة السوقية $ 353.18K$ 353.18K $ 353.18K الحجم (24 ساعة) $ 12.88K$ 12.88K $ 12.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 353.18K$ 353.18K $ 353.18K إمداد دورة التداول 675.24M 675.24M 675.24M إجمالي العرض 675,241,697.246726 675,241,697.246726 675,241,697.246726

القيمة السوقية الحالية لـ Solama هي $ 353.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.88K. العرض المتداول لـ SOLAMA يبلغ 675.24M، مع إجمالي عرض 675241697.246726. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 353.18K.