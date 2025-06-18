سعر soft shill (CODED)
سعر soft shill (CODED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 591.59K. يتم تحديث سعر CODED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق soft shill الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر soft shill خلال اليوم هو +11.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر soft shill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر soft shill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر soft shill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر soft shill مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر soft shill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.41%
+11.69%
-24.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.
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