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سعر soft shill (CODED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 591.59K . يتم تحديث سعر CODED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق soft shill الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر soft shill خلال اليوم هو +11.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر soft shill (CODED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر soft shill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر soft shill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر soft shill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر soft shill مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر soft shill (CODED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر soft shill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00208835$ 0.00208835 $ 0.00208835 تغير السعر (1 ساعة) +3.41% تغير السعر (1يوم) +11.69% تغير السعر (7 أيام) -24.22%

معلومات سوق soft shill (CODED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: