سعر SODAX اليوم

السعر المباشر لمشروع SODAX (SODA) اليوم هو $ 0.01786433، مع تغير بنسبة 1.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SODA الحالي إلى USD هو $ 0.01786433 لكل SODA.

يحتل SODAX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,790,140، مع عرض متداول قدره 1.08B SODA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SODA بين $ 0.0175739 (أدنى) و$ 0.01827017 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.096354، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01737526.

على المدى القصير، تحرك SODA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-23.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.13K.

معلومات سوق SODAX (SODA)

القيمة السوقية $ 26.79M$ 26.79M $ 26.79M الحجم (24 ساعة) $ 49.13K$ 49.13K $ 49.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.79M$ 26.79M $ 26.79M إمداد دورة التداول 1.08B 1.08B 1.08B إجمالي العرض 1,499,638,461.984636 1,499,638,461.984636 1,499,638,461.984636

القيمة السوقية الحالية لـ SODAX هي $ 26.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.13K. العرض المتداول لـ SODA يبلغ 1.08B، مع إجمالي عرض 1499638461.984636. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.79M.