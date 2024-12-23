سعر SOCKS (SOCKS)
سعر SOCKS (SOCKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.44K. يتم تحديث سعر SOCKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOCKS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.22
- تغيير سعر SOCKS خلال اليوم هو +9.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.26M
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خلال اليوم، كان سعر SOCKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOCKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOCKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOCKS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.94%
|30 يوم
|$ 0
|-47.21%
|60 يوم
|$ 0
|-61.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOCKS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.90%
+9.94%
-36.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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