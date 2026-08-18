سعر Snorter اليوم

السعر المباشر لمشروع Snorter (SNORT) اليوم هو $ 0.00295447، مع تغير بنسبة 2.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNORT الحالي إلى USD هو $ 0.00295447 لكل SNORT.

يحتل Snorter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 738,623، مع عرض متداول قدره 250.00M SNORT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNORT بين $ 0.00287326 (أدنى) و$ 0.00296217 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.087519، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00244997.

على المدى القصير، تحرك SNORT بمقدار +1.01% خلال الساعة الماضية و+0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 666.89.

معلومات سوق Snorter (SNORT)

القيمة السوقية $ 738.62K$ 738.62K $ 738.62K الحجم (24 ساعة) $ 666.89$ 666.89 $ 666.89 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 738.62K$ 738.62K $ 738.62K إمداد دورة التداول 250.00M 250.00M 250.00M إجمالي العرض 249,999,994.0 249,999,994.0 249,999,994.0

القيمة السوقية الحالية لـ Snorter هي $ 738.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 666.89. العرض المتداول لـ SNORT يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 249999994.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 738.62K.