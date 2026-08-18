سعر Snappy اليوم

السعر المباشر لمشروع Snappy (SNAP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNAP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SNAP.

يحتل Snappy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 178,209، مع عرض متداول قدره 1.00B SNAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNAP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00403798، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SNAP بمقدار +4.91% خلال الساعة الماضية و+6.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 522.63.

معلومات سوق Snappy (SNAP)

القيمة السوقية $ 178.21K$ 178.21K $ 178.21K الحجم (24 ساعة) $ 522.63$ 522.63 $ 522.63 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 178.21K$ 178.21K $ 178.21K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Snappy هي $ 178.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 522.63. العرض المتداول لـ SNAP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 178.21K.