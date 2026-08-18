سعر Smilee اليوم

السعر المباشر لمشروع Smilee (SMILEE) اليوم هو $ 0.02754339، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SMILEE الحالي إلى USD هو $ 0.02754339 لكل SMILEE.

يحتل Smilee حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,087، مع عرض متداول قدره 2.00M SMILEE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SMILEE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.228201، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02275597.

على المدى القصير، تحرك SMILEE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+17.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 214.61.

معلومات سوق Smilee (SMILEE)

القيمة السوقية $ 55.09K$ 55.09K $ 55.09K الحجم (24 ساعة) $ 214.61$ 214.61 $ 214.61 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 275.43K$ 275.43K $ 275.43K إمداد دورة التداول 2.00M 2.00M 2.00M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Smilee هي $ 55.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 214.61. العرض المتداول لـ SMILEE يبلغ 2.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 275.43K.