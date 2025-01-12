سعر slurp (SLURP)
سعر slurp (SLURP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.72K. يتم تحديث سعر SLURP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق slurp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.29
- تغيير سعر slurp خلال اليوم هو +0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر slurp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر slurp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر slurp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر slurp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.44%
|30 يوم
|$ 0
|-46.92%
|60 يوم
|$ 0
|-95.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر slurp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.44%
-7.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
a cat on solana blockchain that slurps, it's a cute meme cat gif that got ctod by the community, it's goal is to slurp up the entire cryptoverse and transcend into the real world where it slurps everything and everyone up until the whole world is slurped by this cute lovable kitty, kitty slurps so well that nobody can resist its cute and delicate touch, we love it and think everyone else will too.
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