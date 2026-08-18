سعر Sliding Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Sliding Cat (滑る猫) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 滑る猫 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 滑る猫.

يحتل Sliding Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,384.79، مع عرض متداول قدره 999.88M 滑る猫. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 滑る猫 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00110706، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 滑る猫 بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و+4.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sliding Cat (滑る猫)

القيمة السوقية $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K إمداد دورة التداول 999.88M 999.88M 999.88M إجمالي العرض 999,875,109.275309 999,875,109.275309 999,875,109.275309

القيمة السوقية الحالية لـ Sliding Cat هي $ 14.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 滑る猫 يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999875109.275309. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.38K.