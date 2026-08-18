سعر SleuthAI اليوم

السعر المباشر لمشروع SleuthAI (SLEUTH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLEUTH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SLEUTH.

يحتل SleuthAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,813، مع عرض متداول قدره 100.00B SLEUTH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLEUTH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SLEUTH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SleuthAI (SLEUTH)

القيمة السوقية $ 36.81K$ 36.81K $ 36.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.81K$ 36.81K $ 36.81K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ SleuthAI هي $ 36.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLEUTH يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.81K.