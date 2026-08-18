سعر Slerf اليوم

السعر المباشر لمشروع Slerf (SLERF) اليوم هو $ 0.00196164، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLERF الحالي إلى USD هو $ 0.00196164 لكل SLERF.

يحتل Slerf حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,961,621، مع عرض متداول قدره 999.99M SLERF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLERF بين $ 0.00196104 (أدنى) و$ 0.00196355 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02088694، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00188974.

على المدى القصير، تحرك SLERF بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.14.

معلومات سوق Slerf (SLERF)

القيمة السوقية $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M الحجم (24 ساعة) $ 65.14$ 65.14 $ 65.14 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,994,552.4169406 999,994,552.4169406 999,994,552.4169406

القيمة السوقية الحالية لـ Slerf هي $ 1.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.14. العرض المتداول لـ SLERF يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999994552.4169406. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.96M.