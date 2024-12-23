سعر Skyhash (SKH)
سعر Skyhash (SKH) المباشر لليوم هو USD 0.059333. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M. يتم تحديث سعر SKH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skyhash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.71K
- تغيير سعر Skyhash خلال اليوم هو -2.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.72M
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خلال اليوم، كان سعر Skyhash مقابل USD هو $ -0.00141988988846478 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skyhash مقابل USD هو $ -0.0058152747 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skyhash مقابل USD هو $ -0.0036183221 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skyhash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00141988988846478
|-2.33%
|30 يوم
|$ -0.0058152747
|-9.80%
|60 يوم
|$ -0.0036183221
|-6.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skyhash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-2.33%
-11.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia.
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