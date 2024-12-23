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سعر Skyhash (SKH) المباشر لليوم هو USD 0.059333 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M . يتم تحديث سعر SKH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Skyhash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.71K - تغيير سعر Skyhash خلال اليوم هو -2.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.72M

أداء سعر Skyhash (SKH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skyhash مقابل USD هو $ -0.00141988988846478 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Skyhash مقابل USD هو $ -0.0058152747 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Skyhash مقابل USD هو $ -0.0036183221 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Skyhash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00141988988846478 -2.33% 30 يوم $ -0.0058152747 -9.80% 60 يوم $ -0.0036183221 -6.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Skyhash (SKH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Skyhash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.058501$ 0.058501 $ 0.058501 24 ساعة مرتفع $ 0.061608$ 0.061608 $ 0.061608 عالية طوال الوقت $ 0.080292$ 0.080292 $ 0.080292 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) -2.33% تغير السعر (7 أيام) -11.39%

معلومات سوق Skyhash (SKH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: