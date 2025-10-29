معلومات سعر Skully (SKULLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) --
تغير السعر (1يوم) +1.29%
تغير السعر (7 أيام) -1.58%

سعر Skully (SKULLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SKULLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSKULLY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SKULLY -- على مدار الساعة الماضية، +1.29% على مدار 24 ساعة، و -1.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Skully (SKULLY)

القيمة السوقية $ 101.89K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 128.07K
إمداد دورة التداول 778.56M
إجمالي العرض 978,558,324.0

القيمة السوقية الحالية لـ Skully هي $ 101.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKULLY يبلغ 778.56M، مع إجمالي عرض 978558324.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 128.07K.