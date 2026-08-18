سعر skrimp اليوم

السعر المباشر لمشروع skrimp (SKRMP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SKRMP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SKRMP.

يحتل skrimp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,345، مع عرض متداول قدره 999.50M SKRMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SKRMP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SKRMP بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و-24.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق skrimp (SKRMP)

القيمة السوقية $ 53.35K$ 53.35K $ 53.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.35K$ 53.35K $ 53.35K إمداد دورة التداول 999.50M 999.50M 999.50M إجمالي العرض 999,499,999.9900013 999,499,999.9900013 999,499,999.9900013

القيمة السوقية الحالية لـ skrimp هي $ 53.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKRMP يبلغ 999.50M، مع إجمالي عرض 999499999.9900013. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.35K.