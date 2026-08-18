سعر Skill Stacker اليوم

السعر المباشر لمشروع Skill Stacker (STKR) اليوم هو $ 0.00201711، مع تغير بنسبة 8.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STKR الحالي إلى USD هو $ 0.00201711 لكل STKR.

يحتل Skill Stacker حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,924,173، مع عرض متداول قدره 953.93M STKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STKR بين $ 0.00186867 (أدنى) و$ 0.0020196 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00227073، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STKR بمقدار +3.15% خلال الساعة الماضية و+4.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 930.10.

معلومات سوق Skill Stacker (STKR)

القيمة السوقية $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M الحجم (24 ساعة) $ 930.10$ 930.10 $ 930.10 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M إمداد دورة التداول 953.93M 953.93M 953.93M إجمالي العرض 953,931,012.177267 953,931,012.177267 953,931,012.177267

القيمة السوقية الحالية لـ Skill Stacker هي $ 1.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 930.10. العرض المتداول لـ STKR يبلغ 953.93M، مع إجمالي عرض 953931012.177267. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.92M.