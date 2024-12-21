سعر Skey Network (SKEY)
سعر Skey Network (SKEY) المباشر لليوم هو USD 0.087531. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.06M. يتم تحديث سعر SKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skey Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 323.39K
- تغيير سعر Skey Network خلال اليوم هو -3.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 720.38M
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خلال اليوم، كان سعر Skey Network مقابل USD هو $ -0.00309481981799656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skey Network مقابل USD هو $ +0.0490004840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skey Network مقابل USD هو $ +0.0288166232 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skey Network مقابل USD هو $ +0.03830059875332343 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00309481981799656
|-3.41%
|30 يوم
|$ +0.0490004840
|+55.98%
|60 يوم
|$ +0.0288166232
|+32.92%
|90 يوم
|$ +0.03830059875332343
|+77.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skey Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.41%
-3.41%
-14.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge.
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