احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SKEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SKEY.

سعر Skey Network (SKEY) المباشر لليوم هو USD 0.087531 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.06M . يتم تحديث سعر SKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Skey Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 323.39K - تغيير سعر Skey Network خلال اليوم هو -3.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 720.38M

أداء سعر Skey Network (SKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skey Network مقابل USD هو $ -0.00309481981799656 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Skey Network مقابل USD هو $ +0.0490004840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Skey Network مقابل USD هو $ +0.0288166232 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Skey Network مقابل USD هو $ +0.03830059875332343 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00309481981799656 -3.41% 30 يوم $ +0.0490004840 +55.98% 60 يوم $ +0.0288166232 +32.92% 90 يوم $ +0.03830059875332343 +77.80%

تحليل سعر Skey Network (SKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Skey Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.080689$ 0.080689 $ 0.080689 24 ساعة مرتفع $ 0.093128$ 0.093128 $ 0.093128 عالية طوال الوقت $ 0.55817$ 0.55817 $ 0.55817 تغير السعر (1 ساعة) -1.41% تغير السعر (1يوم) -3.41% تغير السعر (7 أيام) -14.45%

معلومات سوق Skey Network (SKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: