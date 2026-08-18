سعر Sinverse اليوم

السعر المباشر لمشروع Sinverse (SIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SIN.

يحتل Sinverse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83,876، مع عرض متداول قدره 930.95M SIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.710213، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SIN بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-17.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sinverse (SIN)

القيمة السوقية $ 83.88K$ 83.88K $ 83.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 90.10K$ 90.10K $ 90.10K إمداد دورة التداول 930.95M 930.95M 930.95M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sinverse هي $ 83.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIN يبلغ 930.95M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.10K.