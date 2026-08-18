سعر SINO اليوم

السعر المباشر لمشروع SINO (SINO) اليوم هو $ 0.00732948، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SINO الحالي إلى USD هو $ 0.00732948 لكل SINO.

يحتل SINO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,295,736، مع عرض متداول قدره 995.41M SINO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SINO بين $ 0.00732188 (أدنى) و$ 0.00738791 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00754798، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00732188.

على المدى القصير، تحرك SINO بمقدار -0.48% خلال الساعة الماضية و-2.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.77K.

معلومات سوق SINO (SINO)

القيمة السوقية $ 7.30M$ 7.30M $ 7.30M الحجم (24 ساعة) $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.30M$ 7.30M $ 7.30M إمداد دورة التداول 995.41M 995.41M 995.41M إجمالي العرض 995,405,251.0 995,405,251.0 995,405,251.0

القيمة السوقية الحالية لـ SINO هي $ 7.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.77K. العرض المتداول لـ SINO يبلغ 995.41M، مع إجمالي عرض 995405251.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.30M.