سعر SIMD اليوم

السعر المباشر لمشروع SIMD (SIMD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIMD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SIMD.

يحتل SIMD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 282,285، مع عرض متداول قدره 1.00B SIMD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIMD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SIMD بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و+25.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.39K.

معلومات سوق SIMD (SIMD)

القيمة السوقية $ 282.29K$ 282.29K $ 282.29K الحجم (24 ساعة) $ 2.39K$ 2.39K $ 2.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 282.29K$ 282.29K $ 282.29K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SIMD هي $ 282.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.39K. العرض المتداول لـ SIMD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.29K.