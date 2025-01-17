سعر Side Eye Cat (SEC)
سعر Side Eye Cat (SEC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Side Eye Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.22
- تغيير سعر Side Eye Cat خلال اليوم هو +4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Side Eye Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Side Eye Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Side Eye Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Side Eye Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.62%
|30 يوم
|$ 0
|+48.85%
|60 يوم
|$ 0
|-27.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Side Eye Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+4.62%
-4.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Side Eye Cat ($SEC) Approves This Message
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