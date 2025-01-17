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سعر Side Eye Cat (SEC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Side Eye Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.22 - تغيير سعر Side Eye Cat خلال اليوم هو +4.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Side Eye Cat (SEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Side Eye Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Side Eye Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Side Eye Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Side Eye Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.62% 30 يوم $ 0 +48.85% 60 يوم $ 0 -27.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Side Eye Cat (SEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Side Eye Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00104639$ 0.00104639 $ 0.00104639 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +4.62% تغير السعر (7 أيام) -4.31%

معلومات سوق Side Eye Cat (SEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: