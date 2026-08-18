سعر SIBYL اليوم

السعر المباشر لمشروع SIBYL (SIBYL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIBYL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SIBYL.

يحتل SIBYL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 548,309، مع عرض متداول قدره 874.64M SIBYL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIBYL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00584261، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SIBYL بمقدار +1.21% خلال الساعة الماضية و-0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.99K.

معلومات سوق SIBYL (SIBYL)

القيمة السوقية $ 548.31K$ 548.31K $ 548.31K الحجم (24 ساعة) $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 575.97K$ 575.97K $ 575.97K إمداد دورة التداول 874.64M 874.64M 874.64M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SIBYL هي $ 548.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.99K. العرض المتداول لـ SIBYL يبلغ 874.64M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 575.97K.