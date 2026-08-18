سعر SHED اليوم

السعر المباشر لمشروع SHED (SHED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHED.

يحتل SHED حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 108,082، مع عرض متداول قدره 787.71M SHED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHED بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHED بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.96.

معلومات سوق SHED (SHED)

القيمة السوقية $ 108.08K$ 108.08K $ 108.08K الحجم (24 ساعة) $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.05K$ 113.05K $ 113.05K إمداد دورة التداول 787.71M 787.71M 787.71M إجمالي العرض 988,702,582.2852778 988,702,582.2852778 988,702,582.2852778

القيمة السوقية الحالية لـ SHED هي $ 108.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.96. العرض المتداول لـ SHED يبلغ 787.71M، مع إجمالي عرض 988702582.2852778. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.05K.