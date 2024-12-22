سعر Sharki (SHARKI)
سعر Sharki (SHARKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.80K. يتم تحديث سعر SHARKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sharki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.17K
- تغيير سعر Sharki خلال اليوم هو -13.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.85M
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خلال اليوم، كان سعر Sharki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sharki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sharki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sharki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.60%
|30 يوم
|$ 0
|-85.76%
|60 يوم
|$ 0
|-84.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sharki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-13.60%
-47.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme coin on the Solana Blockchain
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