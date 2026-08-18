سعر Shamatte اليوم

السعر المباشر لمشروع Shamatte (杀马特) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 杀马特 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 杀马特.

يحتل Shamatte حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,138.11، مع عرض متداول قدره 1.00B 杀马特. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 杀马特 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0031172، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 杀马特 بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-4.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shamatte (杀马特)

القيمة السوقية $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shamatte هي $ 19.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 杀马特 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.14K.