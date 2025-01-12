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سعر Shadow AI (SHADOAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.10K . يتم تحديث سعر SHADOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shadow AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 301.46 - تغيير سعر Shadow AI خلال اليوم هو -6.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 985.00M

أداء سعر Shadow AI (SHADOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shadow AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shadow AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shadow AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shadow AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shadow AI (SHADOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shadow AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00138371$ 0.00138371 $ 0.00138371 تغير السعر (1 ساعة) -2.72% تغير السعر (1يوم) -6.64% تغير السعر (7 أيام) -37.20%

معلومات سوق Shadow AI (SHADOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: