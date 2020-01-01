توكنوميكس Shadow AI (SHADOAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shadow AI (SHADOAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shadow AI (SHADOAI) The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community. الموقع الرسمي: https://shadow-ai.pro/ اشتر SHADOAI الآن!

توكنوميكس Shadow AI (SHADOAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shadow AI (SHADOAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.18K $ 7.18K $ 7.18K إجمالي العرض: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M العرض المتداول: $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.28K $ 7.28K $ 7.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00138371 $ 0.00138371 $ 0.00138371 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Shadow AI (SHADOAI)

توكنوميكس Shadow AI (SHADOAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shadow AI (SHADOAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHADOAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHADOAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHADOAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SHADOAI!

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