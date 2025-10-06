سعر SKX المباشر اليوم هو 0.49933 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SKX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SKX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر SKX المباشر اليوم هو 0.49933 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SKX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SKX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SKX

معلومات سعر SKX

الوثيقة البيضاء لـ SKX

الموقع الرسمي لـ SKX

اقتصاد توكن SKX

توقعات سعر SKX

سجل SKX

دليل شراء SKX

محول عملة SKX إلى الفيات

SKX العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار SKX

SKX السعر(SKX)

السعر المباشر لـ 1 SKX إلى USD:

$0.49933
$0.49933$0.49933
+5.81%1D
USD
مخطط أسعار SKX (SKX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 09:36:27 (UTC+8)

معلومات سعر SKX (SKX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666
24 ساعة منخفض
$ 0.59018
$ 0.59018$ 0.59018
24 ساعة مرتفع

$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666

$ 0.59018
$ 0.59018$ 0.59018

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

+3.61%

+5.81%

-29.87%

-29.87%

سعر SKX (SKX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.49933. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SKX بين أدنى سعر $ 0.36666 وأعلى سعر $ 0.59018، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSKX على الإطلاق هو $ 2.9071059942900916، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.012645799433479828.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SKX +3.61% على مدار الساعة الماضية، +5.81% على مدار 24 ساعة، و -29.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SKX (SKX)

No.3674

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 532.29K
$ 532.29K$ 532.29K

$ 49.93M
$ 49.93M$ 49.93M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ SKX هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 532.29K. العرض المتداول لـ SKX يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.93M.

سجل سعر SKX (SKX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SKX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0274181+5.81%
30 يوم$ +0.04415+9.69%
60 يوم$ +0.4812+2,654.16%
90 يوم$ +0.47481+1,936.41%
تغير سعر SKX اليوم

سجل اليوم SKX تغيرًا $ +0.0274181 (+5.81%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SKX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04415 (+9.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SKX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SKX تغييرًا في $ +0.4812 (+2,654.16%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SKX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.47481 (+1,936.41%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SKX (SKX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SKX.

ما هو SKX ( SKX )

تعمل عملة SKX التي أصدرتها شركة S&PanaX المحدودة كعملة أصلية مستخدمة على منصة SKX. تنقسم هذه المنصة في المقام الأول إلى مساحات اتصال ومركز تسوق، مما يوفر للمستخدمين مساحات للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركة في أنشطة مختلفة. على وجه التحديد، في مركز تسوق SKX، يتلقى المستخدمون مكافآت للمساهمة بالمعلومات أو المشاركة في الأنشطة، والتي يتم توفيرها في توكن SKX. يمكن بعد ذلك استخدام هذه التوكن داخل مركز التسوق لشراء السلع والخدمات، كشكل من أشكال الدفع. علاوة على ذلك، من خلال التعاون مع الشركات التابعة، تهدف المنصة إلى توسيع نطاق استخدام توكن SKX، مما يوفر للمستخدمين مزايا وفرصًا إضافية.

متوفر SKX على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SKX الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SKXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول SKX على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SKX سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر SKX (USD)

كم ستكون قيمة SKX (SKX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك SKX (SKX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة SKX.

تحقق الآن من توقعات سعر SKX!

توكنوميكس SKX (SKX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SKX (SKX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SKX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SKX ( SKX )

هل تبحث عن كيفية شراء SKX؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء SKX على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SKX إلى العملات المحلية

1 SKX (SKX) إلى VND
13,139.86895
1 SKX (SKX) إلى AUD
A$0.7639749
1 SKX (SKX) إلى GBP
0.3695042
1 SKX (SKX) إلى EUR
0.4244305
1 SKX (SKX) إلى USD
$0.49933
1 SKX (SKX) إلى MYR
RM2.1071726
1 SKX (SKX) إلى TRY
20.9419002
1 SKX (SKX) إلى JPY
¥75.39883
1 SKX (SKX) إلى ARS
ARS$725.7661684
1 SKX (SKX) إلى RUB
40.6155022
1 SKX (SKX) إلى INR
43.9310534
1 SKX (SKX) إلى IDR
Rp8,322.1633378
1 SKX (SKX) إلى PHP
29.0310462
1 SKX (SKX) إلى EGP
￡E.23.6982018
1 SKX (SKX) إلى BRL
R$2.7013753
1 SKX (SKX) إلى CAD
C$0.699062
1 SKX (SKX) إلى BDT
60.9382332
1 SKX (SKX) إلى NGN
733.2261586
1 SKX (SKX) إلى COP
$1,920.4980795
1 SKX (SKX) إلى ZAR
R.8.6633755
1 SKX (SKX) إلى UAH
20.8819806
1 SKX (SKX) إلى TZS
T.Sh.1,229.8747565
1 SKX (SKX) إلى VES
Bs100.36533
1 SKX (SKX) إلى CLP
$475.36216
1 SKX (SKX) إلى PKR
Rs141.6499344
1 SKX (SKX) إلى KZT
269.1788164
1 SKX (SKX) إلى THB
฿16.3630441
1 SKX (SKX) إلى TWD
NT$15.2994712
1 SKX (SKX) إلى AED
د.إ1.8325411
1 SKX (SKX) إلى CHF
Fr0.3944707
1 SKX (SKX) إلى HKD
HK$3.8748008
1 SKX (SKX) إلى AMD
֏192.1222108
1 SKX (SKX) إلى MAD
.د.م4.5738628
1 SKX (SKX) إلى MXN
$9.1676988
1 SKX (SKX) إلى SAR
ريال1.8724875
1 SKX (SKX) إلى ETB
Br74.3702102
1 SKX (SKX) إلى KES
KSh64.6182953
1 SKX (SKX) إلى JOD
د.أ0.35402497
1 SKX (SKX) إلى PLN
1.8125679
1 SKX (SKX) إلى RON
лв2.1770788
1 SKX (SKX) إلى SEK
kr4.6986953
1 SKX (SKX) إلى BGN
лв0.8338811
1 SKX (SKX) إلى HUF
Ft166.6613741
1 SKX (SKX) إلى CZK
10.3960506
1 SKX (SKX) إلى KWD
د.ك0.15329431
1 SKX (SKX) إلى ILS
1.647789
1 SKX (SKX) إلى BOB
Bs3.4553636
1 SKX (SKX) إلى AZN
0.848861
1 SKX (SKX) إلى TJS
SM4.6138092
1 SKX (SKX) إلى GEL
1.348191
1 SKX (SKX) إلى AOA
Kz456.8420103
1 SKX (SKX) إلى BHD
.د.ب0.18824741
1 SKX (SKX) إلى BMD
$0.49933
1 SKX (SKX) إلى DKK
kr3.195712
1 SKX (SKX) إلى HNL
L13.1373723
1 SKX (SKX) إلى MUR
22.4848299
1 SKX (SKX) إلى NAD
$8.7232951
1 SKX (SKX) إلى NOK
kr5.0182665
1 SKX (SKX) إلى NZD
$0.8688342
1 SKX (SKX) إلى PAB
B/.0.49933
1 SKX (SKX) إلى PGK
K2.1321391
1 SKX (SKX) إلى QAR
ر.ق1.8225545
1 SKX (SKX) إلى RSD
дин.50.1477119
1 SKX (SKX) إلى UZS
soʻm6,089.3892696
1 SKX (SKX) إلى ALL
L41.3545106
1 SKX (SKX) إلى ANG
ƒ0.8938007
1 SKX (SKX) إلى AWG
ƒ0.898794
1 SKX (SKX) إلى BBD
$0.99866
1 SKX (SKX) إلى BAM
KM0.8338811
1 SKX (SKX) إلى BIF
Fr1,472.52417
1 SKX (SKX) إلى BND
$0.6441357
1 SKX (SKX) إلى BSD
$0.49933
1 SKX (SKX) إلى JMD
$80.4071099
1 SKX (SKX) إلى KHR
2,013.4233925
1 SKX (SKX) إلى KMF
Fr210.71726
1 SKX (SKX) إلى LAK
10,854.9997829
1 SKX (SKX) إلى LKR
රු151.4917287
1 SKX (SKX) إلى MDL
L8.4336837
1 SKX (SKX) إلى MGA
Ar2,229.1489324
1 SKX (SKX) إلى MOP
P3.9996333
1 SKX (SKX) إلى MVR
7.639749
1 SKX (SKX) إلى MWK
MK866.8918063
1 SKX (SKX) إلى MZN
MT31.9121803
1 SKX (SKX) إلى NPR
रु70.4654496
1 SKX (SKX) إلى PYG
3,541.24836
1 SKX (SKX) إلى RWF
Fr725.52649
1 SKX (SKX) إلى SBD
$4.1094859
1 SKX (SKX) إلى SCR
6.9307004
1 SKX (SKX) إلى SRD
$19.6785953
1 SKX (SKX) إلى SVC
$4.3741308
1 SKX (SKX) إلى SZL
L8.7183018
1 SKX (SKX) إلى TMT
m1.747655
1 SKX (SKX) إلى TND
د.ت1.46054025
1 SKX (SKX) إلى TTD
$3.3904507
1 SKX (SKX) إلى UGX
Sh1,745.65768
1 SKX (SKX) إلى XAF
Fr280.62346
1 SKX (SKX) إلى XCD
$1.348191
1 SKX (SKX) إلى XOF
Fr280.62346
1 SKX (SKX) إلى XPF
Fr50.93166
1 SKX (SKX) إلى BWP
P6.7010086
1 SKX (SKX) إلى BZD
$1.0036533
1 SKX (SKX) إلى CVE
$47.1916783
1 SKX (SKX) إلى DJF
Fr88.88074
1 SKX (SKX) إلى DOP
$31.6425421
1 SKX (SKX) إلى DZD
د.ج64.6182953
1 SKX (SKX) إلى FJD
$1.1334791
1 SKX (SKX) إلى GNF
Fr4,341.67435
1 SKX (SKX) إلى GTQ
Q3.8298611
1 SKX (SKX) إلى GYD
$104.6545747
1 SKX (SKX) إلى ISK
kr60.41893

SKX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SKX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SKX الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SKX

كم يساوي SKX (SKX) اليوم؟
سعر SKX المباشر في USD هو USD 0.49933، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SKX إلى USD الحالي؟
سعر SKX إلى USD الحالي هو $ 0.49933. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ SKX ؟
القيمة السوقية لعملة SKX هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SKX؟
العرض المتداول لتوكن SKX هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SKX؟
حقق SKX سعرًا قياسيًا قدره 2.9071059942900916 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SKX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.012645799433479828 SKX.
ما هو حجم تداول SKX؟
حجم تداول SKX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 532.29K USD.
هل سترتفع SKX هذا العام؟
قد يرتفع SKX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SKX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 09:36:27 (UTC+8)

تحديثات SKX (SKX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-19 17:50:26تحديثات المجال
مشاعر سوق العملات المشفرة تخرج من منطقة "الخوف الشديد"، مؤشر الخوف والجشع حالياً عند 29
10-19 14:26:41تحديثات المجال
سوق العملات المشفرة يتداول في سوق جانبي، إجمالي القيمة السوقية حالياً عند 3.723 تريليون دولار
10-19 04:16:21تحديثات المجال
تصنيف نشاط السلاسل العامة خلال الأيام السبعة الماضية: سولانا تحافظ على المركز الأول
10-18 16:36:53تحديثات المجال
مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة حالياً عند 23، لا يزال في منطقة الخوف الشديد
10-18 09:33:00تحديثات المجال
ارتفاع عمليات التصفية العالمية خلال 24 ساعة إلى 1.02 مليار دولار، وبيتكوين يسجل أدنى سعر له منذ أوائل يوليو
10-17 19:52:08تحديثات المجال
ارتفاع الطلب على تجنب المخاطر العالمية بسبب مشاكل القروض المتعثرة في مصرفين أمريكيين

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة SKX إلى USD

المبلغ

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.49933 USD

تداول SKX

/USDTSKX
$0.49933
$0.49933$0.49933
+5.81%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة