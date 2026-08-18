سعر Settled EthXY Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Settled EthXY Token (SEXY) اليوم هو $ 0.0039152، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEXY الحالي إلى USD هو $ 0.0039152 لكل SEXY.

يحتل Settled EthXY Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 391,520، مع عرض متداول قدره 100.00M SEXY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEXY بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.12، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SEXY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-11.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.36K.

معلومات سوق Settled EthXY Token (SEXY)

القيمة السوقية $ 391.52K$ 391.52K $ 391.52K الحجم (24 ساعة) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 391.52K$ 391.52K $ 391.52K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Settled EthXY Token هي $ 391.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.36K. العرض المتداول لـ SEXY يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 391.52K.