سعر SessionX اليوم

السعر المباشر لمشروع SessionX (SXS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SXS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SXS.

يحتل SessionX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 221,343، مع عرض متداول قدره 1.00B SXS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SXS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00513301، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SXS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.24.

معلومات سوق SessionX (SXS)

القيمة السوقية $ 221.34K$ 221.34K $ 221.34K الحجم (24 ساعة) $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.34K$ 221.34K $ 221.34K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SessionX هي $ 221.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.24. العرض المتداول لـ SXS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.34K.