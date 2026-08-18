سعر SelfClaw اليوم

السعر المباشر لمشروع SelfClaw (SELFCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SELFCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SELFCLAW.

يحتل SelfClaw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,914، مع عرض متداول قدره 100.00B SELFCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SELFCLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SELFCLAW بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-3.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SelfClaw (SELFCLAW)

القيمة السوقية $ 45.91K$ 45.91K $ 45.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.91K$ 45.91K $ 45.91K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SelfClaw هي $ 45.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SELFCLAW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.91K.