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سعر Selenium (SELE) المباشر لليوم هو USD 0.190813 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M . يتم تحديث سعر SELE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Selenium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Selenium خلال اليوم هو -1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.26M

أداء سعر Selenium (SELE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Selenium مقابل USD هو $ -0.0035904667351448 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Selenium مقابل USD هو $ +0.0153465934 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Selenium مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Selenium مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0035904667351448 -1.84% 30 يوم $ +0.0153465934 +8.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Selenium (SELE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Selenium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.188636$ 0.188636 $ 0.188636 24 ساعة مرتفع $ 0.194752$ 0.194752 $ 0.194752 عالية طوال الوقت $ 0.22814$ 0.22814 $ 0.22814 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -1.84% تغير السعر (7 أيام) -6.22%

معلومات سوق Selenium (SELE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: