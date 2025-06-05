سعر Selenium (SELE)
سعر Selenium (SELE) المباشر لليوم هو USD 0.190813. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M. يتم تحديث سعر SELE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Selenium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Selenium خلال اليوم هو -1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.26M
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خلال اليوم، كان سعر Selenium مقابل USD هو $ -0.0035904667351448 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Selenium مقابل USD هو $ +0.0153465934 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Selenium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Selenium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0035904667351448
|-1.84%
|30 يوم
|$ +0.0153465934
|+8.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Selenium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.84%
-6.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.
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