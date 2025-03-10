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سعر Second World Games (SWIO) المباشر لليوم هو USD 0.00239859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.85K . يتم تحديث سعر SWIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Second World Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.24 - تغيير سعر Second World Games خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.02M

أداء سعر Second World Games (SWIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Second World Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Second World Games مقابل USD هو $ -0.0007863316 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Second World Games مقابل USD هو $ -0.0019795455 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Second World Games مقابل USD هو $ -0.034443280216928335 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0007863316 -32.78% 60 يوم $ -0.0019795455 -82.52% 90 يوم $ -0.034443280216928335 -93.48%

تحليل سعر Second World Games (SWIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Second World Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.255872$ 0.255872 $ 0.255872 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.09%

معلومات سوق Second World Games (SWIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: