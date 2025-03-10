سعر Second World Games (SWIO)
سعر Second World Games (SWIO) المباشر لليوم هو USD 0.00239859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.85K. يتم تحديث سعر SWIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Second World Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.24
- تغيير سعر Second World Games خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.02M
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خلال اليوم، كان سعر Second World Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Second World Games مقابل USD هو $ -0.0007863316 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Second World Games مقابل USD هو $ -0.0019795455 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Second World Games مقابل USD هو $ -0.034443280216928335 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007863316
|-32.78%
|60 يوم
|$ -0.0019795455
|-82.52%
|90 يوم
|$ -0.034443280216928335
|-93.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Second World Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY
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