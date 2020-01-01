توكنوميكس Second World Games (SWIO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Second World Games (SWIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Second World Games (SWIO) The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

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توكنوميكس Second World Games (SWIO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Second World Games (SWIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K إجمالي العرض: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M العرض المتداول: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 204.22K $ 204.22K $ 204.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00136129 $ 0.00136129 $ 0.00136129 السعر الحالي: $ 0.00136147 $ 0.00136147 $ 0.00136147 معرفة المزيد عن سعر Second World Games (SWIO)

توكنوميكس Second World Games (SWIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Second World Games (SWIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SWIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SWIO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SWIO، استكشف السعر المباشر لتوكن SWIO!

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