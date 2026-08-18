سعر Scuba اليوم

السعر المباشر لمشروع Scuba (SCUBA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCUBA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCUBA.

يحتل Scuba حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,083، مع عرض متداول قدره 999.91M SCUBA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCUBA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCUBA بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-20.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Scuba (SCUBA)

القيمة السوقية $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,909,833.709508 999,909,833.709508 999,909,833.709508

القيمة السوقية الحالية لـ Scuba هي $ 20.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCUBA يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999909833.709508. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.08K.