سعر ScarQuest (SCAR)
سعر ScarQuest (SCAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 630.16K. يتم تحديث سعر SCAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ScarQuest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ScarQuest خلال اليوم هو +1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.85B
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خلال اليوم، كان سعر ScarQuest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ScarQuest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ScarQuest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ScarQuest مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.72%
|30 يوم
|$ 0
|-14.93%
|60 يوم
|$ 0
|-39.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ScarQuest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.72%
+7.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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