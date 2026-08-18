سعر Scamcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Scamcoin (SCAM) اليوم هو $ 0.0010711، مع تغير بنسبة 17.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCAM الحالي إلى USD هو $ 0.0010711 لكل SCAM.

يحتل Scamcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,071,033، مع عرض متداول قدره 999.95M SCAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCAM بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00108716 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00168508، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCAM بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و+85.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.87K.

معلومات سوق Scamcoin (SCAM)

القيمة السوقية $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M الحجم (24 ساعة) $ 85.87K$ 85.87K $ 85.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,947,494.59729 999,947,494.59729 999,947,494.59729

القيمة السوقية الحالية لـ Scamcoin هي $ 1.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.87K. العرض المتداول لـ SCAM يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999947494.59729. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.07M.