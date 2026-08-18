سعر Satori اليوم

السعر المباشر لمشروع Satori (SN119) اليوم هو $ 0.58947، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN119 الحالي إلى USD هو $ 0.58947 لكل SN119.

يحتل Satori حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,122,453، مع عرض متداول قدره 1.90M SN119. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN119 بين $ 0.57397 (أدنى) و$ 0.592495 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.64، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0123591.

على المدى القصير، تحرك SN119 بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-4.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.03K.

معلومات سوق Satori (SN119)

القيمة السوقية $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M الحجم (24 ساعة) $ 1.03K$ 1.03K $ 1.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M إمداد دورة التداول 1.90M 1.90M 1.90M إجمالي العرض 1,904,212.57708632 1,904,212.57708632 1,904,212.57708632

القيمة السوقية الحالية لـ Satori هي $ 1.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.03K. العرض المتداول لـ SN119 يبلغ 1.90M، مع إجمالي عرض 1904212.57708632. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.12M.