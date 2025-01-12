سعر Samurai Cat (YUKI)
سعر Samurai Cat (YUKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.65K. يتم تحديث سعر YUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Samurai Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.30
- تغيير سعر Samurai Cat خلال اليوم هو +0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Samurai Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Samurai Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Samurai Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Samurai Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-30.98%
|60 يوم
|$ 0
|-35.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Samurai Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
+0.51%
-15.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It’s a samurai, it’s a cat, it’s a samurai cat. Swords up!
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