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سعر Samurai Cat (YUKI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.65K . يتم تحديث سعر YUKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Samurai Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.30 - تغيير سعر Samurai Cat خلال اليوم هو +0.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Samurai Cat (YUKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Samurai Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Samurai Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Samurai Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Samurai Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.51% 30 يوم $ 0 -30.98% 60 يوم $ 0 -35.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Samurai Cat (YUKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Samurai Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) +0.51% تغير السعر (7 أيام) -15.17%

معلومات سوق Samurai Cat (YUKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: