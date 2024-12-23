سعر Sakura (SKU)
سعر Sakura (SKU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.93K. يتم تحديث سعر SKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sakura الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00
- تغيير سعر Sakura خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 159.00M
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خلال اليوم، كان سعر Sakura مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sakura مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sakura مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sakura مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-13.35%
|60 يوم
|$ 0
|+17.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sakura: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.59%
-15.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sakura is a substrate-based parachain candidate specifically built for the cross-chain DeFi ecosystem on Kusama. Building on the success of the Rococo testnet, the stage for Kusama has been set as the first “mainnet” to utilize the power of Substrate.
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