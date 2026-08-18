سعر RYFT اليوم

السعر المباشر لمشروع RYFT (RYFT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RYFT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RYFT.

يحتل RYFT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,490، مع عرض متداول قدره 113.97M RYFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RYFT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00177933، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RYFT بمقدار +0.45% خلال الساعة الماضية و-13.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.32.

معلومات سوق RYFT (RYFT)

القيمة السوقية $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K الحجم (24 ساعة) $ 51.32$ 51.32 $ 51.32 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 703.30K$ 703.30K $ 703.30K إمداد دورة التداول 113.97M 113.97M 113.97M إجمالي العرض 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0

القيمة السوقية الحالية لـ RYFT هي $ 58.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.32. العرض المتداول لـ RYFT يبلغ 113.97M، مع إجمالي عرض 1370359913.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 703.30K.