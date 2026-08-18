سعر Runwago اليوم

السعر المباشر لمشروع Runwago (RUNWAGO) اليوم هو $ 0.00205423، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RUNWAGO الحالي إلى USD هو $ 0.00205423 لكل RUNWAGO.

يحتل Runwago حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 105,468، مع عرض متداول قدره 51.33M RUNWAGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RUNWAGO بين $ 0.00174854 (أدنى) و$ 0.00208343 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.968981، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RUNWAGO بمقدار -0.55% خلال الساعة الماضية و+0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 703.01.

معلومات سوق Runwago (RUNWAGO)

القيمة السوقية $ 105.47K$ 105.47K $ 105.47K الحجم (24 ساعة) $ 703.01$ 703.01 $ 703.01 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 205.48K$ 205.48K $ 205.48K إمداد دورة التداول 51.33M 51.33M 51.33M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Runwago هي $ 105.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 703.01. العرض المتداول لـ RUNWAGO يبلغ 51.33M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 205.48K.