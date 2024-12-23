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سعر Runner on ETH (RUNNER) المباشر لليوم هو USD 0.00115709 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M . يتم تحديث سعر RUNNER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Runner on ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.21K - تغيير سعر Runner on ETH خلال اليوم هو +13.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Runner on ETH (RUNNER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Runner on ETH مقابل USD هو $ +0.00014169 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Runner on ETH مقابل USD هو $ +0.0003390809 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Runner on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Runner on ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014169 +13.95% 30 يوم $ +0.0003390809 +29.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Runner on ETH (RUNNER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Runner on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00101486$ 0.00101486 $ 0.00101486 24 ساعة مرتفع $ 0.00120364$ 0.00120364 $ 0.00120364 عالية طوال الوقت $ 0.0041495$ 0.0041495 $ 0.0041495 تغير السعر (1 ساعة) -0.83% تغير السعر (1يوم) +13.95% تغير السعر (7 أيام) -31.97%

معلومات سوق Runner on ETH (RUNNER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: