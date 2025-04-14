سعر Runbot (RBOT)
سعر Runbot (RBOT) المباشر لليوم هو USD 0.0391238. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 407.00K. يتم تحديث سعر RBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Runbot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Runbot خلال اليوم هو -1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.40M
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خلال اليوم، كان سعر Runbot مقابل USD هو $ -0.00043479685406102 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Runbot مقابل USD هو $ -0.0113201468 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Runbot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Runbot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00043479685406102
|-1.09%
|30 يوم
|$ -0.0113201468
|-28.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Runbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.09%
-6.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities.
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