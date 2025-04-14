احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RBOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RBOT.

سعر Runbot (RBOT) المباشر لليوم هو USD 0.0391238 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 407.00K . يتم تحديث سعر RBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Runbot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Runbot خلال اليوم هو -1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.40M

أداء سعر Runbot (RBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Runbot مقابل USD هو $ -0.00043479685406102 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Runbot مقابل USD هو $ -0.0113201468 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Runbot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Runbot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00043479685406102 -1.09% 30 يوم $ -0.0113201468 -28.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Runbot (RBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Runbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03830032$ 0.03830032 $ 0.03830032 24 ساعة مرتفع $ 0.040033$ 0.040033 $ 0.040033 عالية طوال الوقت $ 0.060957$ 0.060957 $ 0.060957 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -1.09% تغير السعر (7 أيام) -6.32%

معلومات سوق Runbot (RBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: