توكنوميكس Runbot (RBOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Runbot (RBOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Runbot (RBOT) Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. الموقع الرسمي: https://runbot.io الوثيقة البيضاء: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf اشتر RBOT الآن!

توكنوميكس Runbot (RBOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Runbot (RBOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 398.44K $ 398.44K $ 398.44K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 11.39M $ 11.39M $ 11.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.060957 $ 0.060957 $ 0.060957 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02839661 $ 0.02839661 $ 0.02839661 السعر الحالي: $ 0.0349962 $ 0.0349962 $ 0.0349962 معرفة المزيد عن سعر Runbot (RBOT)

توكنوميكس Runbot (RBOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Runbot (RBOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RBOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RBOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RBOT، استكشف السعر المباشر لتوكن RBOT!

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