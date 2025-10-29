معلومات سعر ROY (ROY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00187038 24 ساعة منخفض $ 0.00215326 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00608046 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -1.21% تغير السعر (7 أيام) +19.03%

سعر ROY (ROY) في الوقت الحقيقي هو $0.00190767. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROY بين أدنى سعر $ 0.00187038 وأعلى سعر $ 0.00215326، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROY على الإطلاق هو $ 0.00608046، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROY +0.25% على مدار الساعة الماضية، -1.21% على مدار 24 ساعة، و +19.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ROY (ROY)

القيمة السوقية $ 1.91M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.91M إمداد دورة التداول 1000.00M إجمالي العرض 999,995,954.434653

القيمة السوقية الحالية لـ ROY هي $ 1.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROY يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999995954.434653. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.91M.