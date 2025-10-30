استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع ROY نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.001867 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد ROY نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.001961 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ROY هو $ 0.002059 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ROY هو $ 0.002162 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ROY في عام 2029 هو $ 0.002270 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ROY في عام 2030 هو $ 0.002383 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ROY نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.003883.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر ROY نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.006325.